Guldfavoriterna nollade regerande mästarna

Foto: Adam Ihse/TT

Med en dryg vecka kvar till damallsvenskans start börjar lagen växla upp efter den långa försäsongen.

På torsdagen möttes topptippade Göteborg och Rosengård i en träningsmatch.

Regerade mästarna fick se sig besegrade efter att ha blivit nollade på Valhalla IP.

De har väntat länge på att få spela, och de fick vänta ännu lite längre då Rosengård stötte på patrull på väg upp till Göteborg.

– Bussen havererade någonstans i höjd med Falkenberg, utan att bli för teknisk var det något med kylarvätskan. Men nu är vi här i alla fall, sade Rosengårds tränare Jonas Eidevall i GP:s sändning före matchen.

Men man behövde inte vänta länge på första målet.

Redan i den andra minuten kom 1–0 till hemmalaget efter att Emma Koivisto hittat Pauline Hammarlund som kunde peta in bollen i mål.

"Jätteskönt att vinna"

I den 62:a minuten kunde sedan nyförvärvet Emma Kullberg sätta 2–0 efter en framspelning från Rebecka Blomqvist.

Kullberg kommer från KIF Örebro och har skrivit på för två år i Göteborg.

– Det kändes jätteskönt att vinna, det kändes som att vi hittade ett bra spel i första halvleken och orkade hålla i det. Men de hade också ett bra spel, så det blev en tuff match, sade Emma Kullberg till GP efter matchen.

Därefter fortsatte Göteborg ha ett bra tryck, och Rosengård fick till några farliga kontringar men det blev inga fler mål.

Folds in i 89:e

I Göteborgs trupp fanns Brianne Folds som just nu provtränar med laget. Den amerikanska U23-spelaren har varit på provspel i Linköping och klubben har stått för både hotell och flygresa. Aftonbladet avslöjade att Folds under träningsledigheten i smyg lämnat Linköping för att träffa konkurrenten Göteborg. Därefter avbröt Linköping provspelet. Folds fick komma in i den 89:e minuten.

Storstjärnan Caroline Seger saknade i Rosengårds trupp till matchen. Likaså saknades Stina Blackstenius, som dragits med en lårskada, i Göteborgs trupp.