Golfens dilemma: "Kan nog bli protester"

PGA-touren siktar på spel igen i juni.

Öppnas den nu frysta världsrankningen upp samtidigt?

När coronakrisen slog till på allvar i mars valde man inom golfen att frysa världsrankningen för både damer och herrar. Frågan är om läget hävs när spelet kan dra i gång på en tour igen? Eller först när det stora flertalet av tourerna är tillbaka på scenen?

Det är ett delikat dilemma som golfen står inför framöver. Världsrankningen är enormt betydelsefull för spelarna, när det gäller kvalificering till såväl majors som andra stortävlingar, däribland OS i Tokyo nästa år. Att öppna upp rankningen när herrarnas PGA-tour planerar att vara tillbaka utan publik den 11 juni skulle skapa orättvisa förutsättningar mot spelarna på till exempel Europatouren, där nästa tävling i nuläget är planerad att starta som tidigast den 30 juli.

Å andra sidan skulle en fortsatt "frusen" rankning innebära att spelarna på PGA-touren till att börja med inte kan tillgodoräkna sig sina framgångar.

– Min förhoppning, om PGA kan dra i gång, är att man väntar in och startar upp rankningen när det är "business as usual". Jag skulle vara förvånad om man startar rankningen om inget annat är i gång, i så fall kan det nog bli protester, säger Katarina Vangdal.

Oklart kring OS-deadline

Förbundskaptenen konstaterar också att det än så länge inte finns något nytt slutdatum för kvalificeringen till de uppskjutna olympiska spelen i Tokyo, där världsrankningarna i slutet av juni från början skulle ha varit deadline.

Inom friidrotten har man redan tagit ställning till liknande frågor. Fram till den 1 december i år kommer det inte vara möjligt att kvala in till OS, just för att friidrottare runtom i världen inte har samma förutsättningar att prestera resultat för närvarande. Beslutet från internationella friidrottsförbundet mötte dock kritik, bland annat från Sveriges förbundskapten Karin Torneklint som menade att aktiva behövde ha möjlighet att OS-kvala, som ett "ljus i tunneln" under coronapandemin.

"Finns många frågor"

I golfvärlden väntar man fortfarande på besked kring vad som gäller.

"Det finns många frågor kring alla aspekter av golf just nu, inklusive världsrankningen, men som läget är har vi inga definitiva svar", skriver Scott Crockett på Europatourens kommunikationsavdelning till TT.