Formstarka Olofström/Jämshög jagar ny seger

I kväll möter Olofström/Jämshög Hällaryds IF på bortaplan i division 4 Blekinge dam i fotboll på Klockarebacken. Olofström/Jämshög har en svit på tre matcher med poäng inför mötet med åttondeplacerade Hällaryds IF. Hällaryds IF blev utan poäng i mötet med Sölvesborg/Lörby senast.