FK Karlskrona önskar förlänga sin formstarka svit

I kväll möts Hässleholms IF och FK Karlskrona i division 2 södra Götaland herr i fotboll på Österås IP. FK Karlskrona har en svit på tre matcher utan förlust inför mötet med andraplacerade Hässleholms IF. Hässleholms IF har fyra matcher i rad utan förlust.