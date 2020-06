Damfotbollens sponsorer drar i handbromsen

Foto: Johan Nilsson/TT

Sponsorer står för nästan hälften av de damallsvenska klubbarnas intäkter.

Under coronakrisen har dock företag dragit i handbromsen och framtiden är oviss.

Rosengårds tillförordnade klubbchef Jenny Damgaard sätter sig bredvid klubbens tidigare spelare Marta och Anja Mittag på Malmö IP:s läktare. De båda storstjärnorna kommer att vara på plats när den regerande svenska mästarklubben inleder årets försenade damallsvenska hemma mot Vittsjö på lördag – men inte i egen person utan i form av så kallade "pappskallar".

– Det gäller att tänka lite kreativt och lite nytt. För vi kan inte bara vara fast i de mönster man varit i tidigare. I dessa tider får man hitta på nya lösningar, säger Jenny Damgaard om den fiktiva publiken.

Hälften av intäkterna

På grund av den rådande coronapandemin får landets fotbollsstjärnor på obestämd tid spela utan publik, men förlorade matchintäkter drabbar de herr- och damallsvenska klubbarna olika hårt. För herrarna är det drygt en femtedel i snitt av den totala intäkten som går förlorad.

För damklubbarna står publik- och övriga matchintäkter för cirka sex procent i snitt av den totala intäkten varje säsong.

– Visst är det ett tapp, men det beror på vad man jämför med. Om man jämför med herrarna är det inte alls samma tapp. Vi har inte alls samma intäkter på matcherna som herrarna har. Våra samarbetspartners är ju jätteviktiga för oss, säger Jenny Damgaard.

Herrklubbarna vilar tyngden jämnt på flera inkomstben, men för damklubbarna är reklam- och sponsorintäkter den överlägset största inkomstbasen. De senaste åren (säsongerna 2015–2018) har den posten svarat för i genomsnitt 46–50 procent av intäkterna.

Problemet är att den inkomstkällan i allra högsta grad påverkas av den pågående pandemin.

– Vi har en del sponsorer som har försvunnit, som inte har möjlighet att vara med, säger Erika Nilsson, ordförande för damsektionen i Vittsjö, och fortsätter:

– Det är sponsorer som själva har fått korttidspermittera sin personal och då rimmar det inte så bra att dela ut sponsorpengar. Vi har väl ungefär 170 000–200 000 i rena sponsorpengar som inte har kommit in.

Påverkas långsiktigt

Rosengård är den stora giganten inom svensk damfotboll. Mesta mästarna – elva SM-guld – är den damallsvenska klubb som i särklass drar in mest pengar från sponsorer, men under våren har Malmöklubben känt av det förändrade klimatet.

– Sett till sponsorintäkter har vi ett tapp. Våren är ju normalt sett en stor försäljningsperiod för oss och det har självklart varit mycket tuffare nu. Vi har inte tappat några befintliga sponsorer, men normalt sett får vi in en hel del nya under våren. Det är väldigt få som går in i nya partnerskap under denna period på grund av ovissheten, säger Jenny Damgaard.

Det finns en oro för hur coronapandemin kommer att påverka långsiktigt.

– Vi vet inte hur det kommer att slå emot oss på lång sikt med de sponsorer som redan är inne. Hur deras verksamhet påverkas och hur det i sin tur kommer att påverka oss, säger Damgaard.

Samtidigt är naturligtvis matchintäkterna viktiga för klubbarna. Rosengård vann i fjol seriens publikliga och snittade 1 467 åskådare på hemmaplan.

– Vi hade en bra publiksiffra förra året. Det är ändå en slant som kommer in och sedan är det all merförsäljning på arenan, säger Damgaard.

Många bäckar små

Fjolårets tabelltrea Vittsjö snittade 855 åskådare och ordförande Erika Nilsson uppskattar att matcherna står för 10–12 procent av de totala inkomsterna.

– Vi har samlat på oss en liten buffert, men den räcker ju inte länge eftersom vi inte får några intäkter när matcherna inte kommer i gång med publik. Vi tappar väl ungefär 70 000–75 000 per hemmamatch, säger Erika Nilsson.

Både Rosengård och Vittsjö har under våren korttidspermitterat spelare och ledare, och föreningarna har sökt pengar från regeringens krispaket på 500 miljoner kronor. I övrigt jobbar man efter ordspråket många bäckar små gör en stor å.

– Vi får jobba lite mindre och på lite fler ställen i stället, så att vi kan göra vad vi kan för att plocka in någonting av det vi tappar, säger Erika Nilsson.