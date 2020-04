Andersson: "Finns risker med fem byten"

Foto: Claudio Bresciani / TT

Fifa föreslår att fotbollslag ska få byta upp till fem spelare per match.

Spontant ett bra förslag, tycker Sveriges förbundskapten Janne Andersson.

Risken, enligt Janne Andersson och assisterande förbundskaptenen Peter Wettergren, är att bytena används taktiskt i slutet av matchen.

– Du kan ju tänka dig själv om båda lagen ska byta fem spelare var under sista halvtimmen. Tio byten. det blir inget spel då. Det finns risker med det, säger Janne Andersson.

– Men utifrån där vi är nu, att man kan gå runt mer på spelare när det blir tätare matcher är en tilltalande tanke. Att lätta på belastningen, den grundtanken är bra. Men hur det blir i verkligheten får man nog se.

Kan bli fler taktiska byten

Förslaget från Fifa är att varje lag ska kunna byta fem spelare – plus ytterligare en i en eventuell förlängning. Bytena ska dock bara få ske under tre tillfällen i matchen, plus i halvtid, för att förhindra onödig stopptid.

– Det enda jag är rädd för är att många lag kommer att använda dem som taktiska byten de sista fem minuterna när man leder matcher. Men går det igenom och man hittar ett bra upplägg på det är det bra, säger Peter Wettergren.

Han ser framför allt värdet i att kunna nyttja fler spelare på den ganska stora bänken, och att publiken får chansen att se sina stjärnor oftare.

– De som betalar för att gå och se vår produkt de vill se de bästa spelarna, och kan du då byta ut dem lite tidigare, så att de kan spela matchen därpå och matchen därpå så att de inte måste stå över matcher. Det är ändå det folk betalar för, att se stjärnorna, säger Wettergren.

"Tillfällig lösning"

Förslaget – som inte är klubbat än – är att de nya reglerna om byten ska sträcka sig över 2021. Och det är också bara så förbundskaptenerna ser det – som en temporär lösning.

– Så känns det. Men sedan vet man inte, det kanske blir jättebra. Men det känns som en tillfällig lösning, som skulle kunna vara bra just nu, säger Janne Andersson.