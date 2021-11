Toppolitiker hade olovlig HVB–verksamhet – har stora skulder

Marion Lundh (S) är vice ordförande i Sölvesborgshem och ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och omsorgsnämnden. Under mandatperioden har hon förbjudits av Ivo att arbeta med sitt bolag som konsult för familjehem. Orsaken är ”ekonomisk oreda”. Hon har privat och via sina företag betalningsanmärkningar på drygt 800 000 under mandatperioden.