SD protesterar mot färre trygghetsvärdar – ”Vi går inte med på det”

Louise Erixon (SD), ville inte ha en besparing på trygghetsvärdarna i Sölvesborg. Men hon fick inte gehör för sina synpunkter under måndagens budgetfullmäktige. Foto: Peter Nyberg

Under måndagskvällen antog en majoritet av fullmäktige Framtid Sölvesborgs, S, M, C och Sol, miljardbudget för 2024. Kommunalrådet Birgit Birgersson-Brorsson (S), inledde budgetdebatten med att slå fast att hon tyckte budgeten var bra under de omständigheter som råder med en orolig omvärld, höga räntor och inflation. Hon lyfte fram att det avsätts pengar för arbetsskor, att 70-plussare får fria bussresor och det satsat på idrottsklubbar.