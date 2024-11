Så många är uppsagda efter storvarslet på Blekingeföretaget

Cirka en vecka senare, den 5 november, fick de 26 uppsagda medarbetarna möjlighet att träffa några olika företag i närområdet. Facket, IF Metall, deltog också . På plats på företagets anläggning i Mjällby var även Sölvesborgs kommun med näringslivschef Stefan Olofsson och vuxenutbildningen. Region Blekinge och nätverket Techtank var också representerade under denna dag, som gick under benämningen ”Möjligheternas dag”.