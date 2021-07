Överklagande: Åklagaren kräver livstid för Mikaels båda mördare

Sent på torsdagen kom åklagaren Anna Johanssons överklagande in till Blekinge tingsrätt. Hon kräver att bägge de unga männen ska dömas till livstids fängelse för mordet. Även den livstidsdömdes advokat räknar med att lämna in ett överklagande inom kort.