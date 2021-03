Nu tar krögarfamiljen över den populära havsrestaurangen – tänker erbjuda strandhäng

Lucas Persson driver restaurangen och nattklubben Vattenborgen by Persson i Karlskrona. Nu vill han ha fler bollar i luften och har är ny arrendator av strandcaféet i Sandviken, som är ett sommarparadis för många. Det kommer bli många nyheter under sommaren, bland annat tänker han satsa på olika temakvällar när Sandviken by Persson beach club slår upp portarna.