Många av Sölvesborgs föreningar har inga egna lokaler, utan hyr in sig i Nakterhuset. Eftersom det i princip inte varit någon verksamhet under 2020 har de inte fått in några pengar och de har vädjat till Fritids– och kulturnämnden om 140 000 för att överleva.

Fritidschefen Fredrik Olsson föreslår dock nämnden att avslå ansökan. Han vill också att musikkåren inte får de bidrag de ansökt om.