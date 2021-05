Många boenden har drabbats väldigt hårt av dödsfall bland äldre på särskilda boenden under pandemin. I Sölvesborg minskade istället antalet dödsfall med omkring tio procent jämfört med 2019 och med en femtedel 2018. De stränga hygienreglerna gjorde att vanliga infektionssjukdomar överhuvudtaget inte letade sig in på boendena under förra året.