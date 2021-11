Ingen jätteprisökning för de äldres mat under 2022

Som BLT tidigare kunnat berätta blir hemtjänstmaten 660 000 kronor dyrare nästa år på grund av skilsmässan mellan Sölvesborg och Bromölla. Utslaget per brukare skulle det innebära en prishöjning med tolv kronor per portion, men under nästa år blir prishöjningen bara två kronor.