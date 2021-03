Hembygdsnestorn: ”Sveriges lägsta punkt ligger i Blekinge”

Sedan 1991 skryter Kristianstads kommun med att de har Sveriges lägsta punkt, 2,41 meter under havsytan. Vid förra mätningen skilde bara ett par decimeter, men medan marken i Kristianstad ligger still sjunker marknivån med ett par centimeter per år bakom Gammalstorps kyrka. Hembygdsnestorn Arne Sonesson, 98, vill gärna se utmärkelsen ”lägsta punkten” i 100-årspresent.