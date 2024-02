Barnens värmande engagemang gav resultat – djuren får en kuvös

Röda mattan var utrullad när barnen på Hörviks skola och förskola bjöd in oljesanerare och djurräddare till en festlig ceremoni på hembygdsgården. Oljekatastrofen väckte deras engagemang och under höstterminen har de ägnat sig åt att samla in pengar.