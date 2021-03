Simone Hansen: Vardagsfusket når nya nivåer

Det börjar med några brödsmulor som jag lite diskret sopar under mattan med ena foten. Med tiden bildas det ett knastrande ljud när jag går på just den platsen och då tänker jag: ”nästa gång dammsugaren kommer fram ska jag lyfta mattfliken och köra ett varv just där”.