We did it! Ett gigantiskt klimatprojekt är i hamn vid Volvos övre fabrik

– När vi sätter oss och äter julgröt 2025 så ska vi vara i mål, säger Volvos platschef i Olofström Mikael Vessin. Målet som han syftar på är att produktionen vid båda fabrikerna på orten ska vara klimatneutrala. På övre fabriken är man redan i hamn och det är därför BLT bjuds på en visning av en nybyggd 34-miljonersinvestering.

Olofström • 20 december 2021 03:00

Foto: Bo Åkesson