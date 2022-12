Man misstänks för att ha förfalskat betyg

En 45-årig man hemmahörande i Olofström har anmälts för att ha begått urkundsförfalskning mot Universitet- och högskolerådet. Enligt anmälan ville 45-åringen omvandla sina betyg från utlandet till svensk behörighet. Mannen ska ha skickat in betyg och andra dokument från utländska lärosäten till den svensk statliga myndigheten som lyder under utbildningsdepartementet. När de inskickade dokumenten granskades och kontrollerades mot de angivna universitet visade det sig att de är förfalskade. Händelsen utspelade sig under 2020 men skickades in först den 5 december.