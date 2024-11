Han har förlorat tre katter på kort tid - misstänker förgiftning

Det är tyst hemma hos Jan Kopecky. För honom är tystnaden kompakt, allt sedan hans tre katter Elsa, Karbousek och Matysek oväntat gick bort en efter en och på mycket kort tid. Mer bestämt har två dödsfall kunnat konstaterats, den tredje katten försvann plötsligt och har inte kunnat återfinnas. Då händelserna skett väldigt plötsligt och inom ramen av en mycket begränsad period finns misstanken att även den gått samma öde tillmötes. Katterna har Jan Kopecky haft sedan 2010, 2011 respektive 2016. Alla tre katter bedömdes vara helt friska så sent som i somras. Ägaren är själv övertygad om att någon medvetet har förgiftat dem. Han har haft samma bostad i Olofström i 31 år, ägt djuren under många års tid och har aldrig tidigare haft problem. Men under årets sommar ändrades den bilden.