Varningar för riktigt blåsigt busväder

Foto: Johan Hallnäs/TT

Foto: Kent Even Grundstad / NTB scanpix / TT

Vinden viner i hela landet, och allra värst är det i fjälltrakterna. Där för blåsten också med sig snöbyar.

SMHI har utfärdat klass 1-varningar för mycket hård vind i fjällområdena och för hårda vindar i resten av de nordligaste delarna av landet.

– I fjällen är det mycket hårda vindar, och dessutom snöbyar, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI.

Blåsten kommer att vara som allra kraftigast under morgonen och förmiddagen, men även resten av dagen blir blåsig.

– Det kommer att blåsa mellan 15 och 20 sekundmeter hela eftermiddagen och kvällen.

Men det blåser riktigt rejält även i resten av landet. Mellan 18 och 20 meter per sekund i Götaland under förmiddagen, och mellan 17 och 18 meter per sekund i Svealand.

– De kraftigaste vindarna lugnar ned sig. Men det kommer att upplevas som blåsigt även resten av dagen, för det kommer att blåsa upp mot 12 meter per sekund, säger Fougman.

I norra Sverige är det några få minusgrader, men överlag är det varmt. Gävle hade till exempel 10 plusgrader på morgonen. Under onsdagen kan det bli något kallare. Det blir dock inte fråga om någon köldchock. I de södra och mellersta delarna blir antalet plusgrader bara något färre.

Det blåsiga och varma vädret beror på att vi kläms mellan ett kraftigt högtryck över de brittiska öarna och ett djupt lågtryck över ishavet, förklarar Therese Fougman. Mild Atlantluft kommer in över landet.

– Högtrycket och lågtrycket pressar ihop luften, och då blir det blåsigt.