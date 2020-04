Uppgifter: Stockholm Marathon skjuts upp

Foto: Pontus Lundahl/TT

Stockholm Marathon den 30 maj skjuts upp, enligt .

De anmälda löparna kan inte räkna med att få pengarna tillbaka, men däremot hoppas på att maratonloppet arrangeras senare i år.

Coronavirusets spridning i Sverige har gjort att regeringen, efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer, förbjudit allmänna sammankomster, först med fler än 500 personer och sedan med fler än 50 personer.

Flera idrottsevenemang har skjutits fram eller ställts in under de senaste veckorna och senast i raden är Stockholm Marathon. Enligt SVT kommer arrangören Marathongruppen att under fredagsmorgonen meddela sina löpare att loppet den 30 maj skjuts upp.

– Vi kommer att meddela våra löpare klockan 07.00, säger marknadschefen David Fridell till SVT.

Huvudstadens årliga maratonlopp över 42 195 meter lockade i fjol 12 845 löpare till start och har oftast omkring 15 000 anmälda.

TT har tidigare skrivit om att Marathongruppen, precis som Göteborgsvarvet, inte kommer att återbetala anmälningsavgiften (på mellan 995–1095 kronor) till löpare om lopp ställs in.

Men eliten såväl som motionärerna kan fortfarande hoppas på ett Stockholm Marathon senare i år.

– Vi vill inte ställa in. Vi vill i första hand köra som planerat och i andra hand hitta ett alternativt datum senare under året då vi kan genomföra tävlingen, sade Marathongruppens vd Daniel Almgren tidigare till TT.