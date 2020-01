Turbonegro och Stryper till Sweden Rock

Foto: Claudio Bresciani/TT

Sweden Rock fyller på med fler artister inför sommaren. Nu står det klart att Turbonegro kommer tillbaka till festivalen, enligt ett pressmeddelande.

I kontrast till det norska dödspunkbandet är även de kristna hårdrockarna i det amerikanska bandet Stryper bokade. Stryper hade sin storhetstid under 1980-talet med album som "To hell with the devil".

Klara är även Michael Monroe, Rosalie Cunningham och Wormwood, och ytterligare 32 namn återstår att presentera, enligt festivalen.

Sweden Rock äger rum i Norje utanför Sölvesborg den 3–6 juni. Redan klara band är bland andra Guns N' Roses, Volbeat, Accept och Blue Öyster Cult.