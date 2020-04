Trump slår an allvarligare ton om viruset

Foto: Alex Brandon/AP/TT

Först tonade USA:s president ned allvaret i virussjukdomen. Sedan sade han förhoppningsfullt att alla kan leva som vanligt igen till påsk.

När det nu talas om att hundratusentals amerikaner kan dö har Donald Trump slagit an en mer allvarsam och personlig ton.

I en allra första kommentar, den 22 januari, sade Trump att han inte alls var orolig för en förestående pandemi, "inte alls", och att läget var under kontroll. Efter det tonade han konsekvent ned hotet som viruset skulle kunna utgöra, bland annat genom att framhärda att virussjukdomen covid-19 inte är värre än en vanlig influensa.

Under sin långa presskonferens på onsdagen lät det annorlunda.

– Jag tror att om man tittar på hur smittsamt det här (coronaviruset) är så … ingen har tidigare sett något som det här, där stora grupper bara genom att ha varit i närheten av någon smittad får det. Influensan har aldrig varit sådan. Och sen så våldsamt coronaviruset slår till om det drabbar fel person, svarade han på en direkt fråga på vad som har fått honom att svänga.

Dagen innan hade han kallat viruset "grymt" och försökte förklara sina tidigare budskap till det amerikanska folket.

– Jag vill inte vara negativ, sade han.

– Det här är lätt att vara negativ om, men jag vill ge människor hopp också. Ni vet, jag är en hejaklacksledare för landet.

Krigsparalleller

I de här två senaste framträdandena gick presidentens uttalanden i linje med smittskyddsexperternas och regeringens rådgivares. Han varnade för att de kommande två veckorna kan bli "väldigt, väldigt smärtsamma" för landet.

– Vi förlorar mer här, potentiellt, än man förlorar som ett land i ett världskrig, sade han i tisdags.

I det läge som USA befinner sig i nu – med över 4 600 avlidna – har Donald Trump tagit en annan roll. Inte minst i Fox News, där han gör långa framträdanden och får frågor inför miljontals tv-tittare.

När han medverkade i tisdags återkom Trump flera gånger till nyhetsrapportering han sett om ett sjukhus i New York-stadsdelen Queens.

– Jag växte upp alldeles bredvid det, sade han, och återgav bilder av lastbilar med kylrum som färdades till och från sjukhuset.

– Jag såg läkarna och sjuksköterskorna som gick in till det där, som gick in i sjukhuset den här morgonen. Som militärt folk som går in i strid.

Olika bud om vartannat

Den 10 mars sade president Trump att amerikaner bara bör hålla sig lugna, då viruset kommer att försvinna. En vecka senare, den 17 mars, beskrev han det som att USA låg i krig med viruset.

– Jag hade känslan av att det var en pandemi långt innan det kallades en pandemi, sade Trump då.

För en vecka sedan sade Trump likväl att han hoppades kunna dra tillbaka alla smittskyddsåtgärder till påsk, då han önskade se "fullpackade kyrkor" i hela landet.

– Jag tror bara att det kommer att bli en vacker tidslinje, svarade han, när reportrar frågade vad som tydde på att det skulle kunna ske.

Uppåt i opinionen

Några dagar senare meddelade Trump att nedstängningen av stora delar av samhället skulle förlängas i ytterligare en månads tid. Uttalandet om påskfirandet var bara ett slags målsättning, förklarade presidenten på tisdagen.

De skilda buden till trots: De senaste två veckorna har andelen av det amerikanska folket som tycker att Donald Trump gör ett bra jobb ökat, enligt en sammanvägning av opinionsmätningar som Fivethirtyeight gör.