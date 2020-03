Tonsättaren Krzysztof Penderecki död

Foto: Jurek Holzer Holzer/ SvD / TT

Den polske tonsättaren och dirigenten Krzysztof Penderecki har dött, 86 år gammal, uppger Polens statliga nyhetsbyrå PAP.

"Efter en lång och allvarlig sjukdom har Krzysztof Penderecki, en av Polens bästa musiker och en världsauktoritet inom den klassiska musiken, dött", skriver Polens kulturdepartement på Twitter.

Krzysztof Penderecki sågs som en av världens ledande avantgarde-tonsättare, och han skrev även flera operor under sin karriär, bland annat "Djävlarna i Loudun", "Paradise lost" och "Den svarta masken", och han uppmärksammades även för sin filmmusik i William Friedkins "Exorcisten", Stanley Kubricks "The shining", Martin Scorseses "Shutter Island" samt David Lynchs "Wild at heart" och "Twin Peaks".