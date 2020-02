The Mamas: Vi flyger fortfarande

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Efter en skrällartad första deltävling är The Mamas och Robin Bengtsson vidare till final i Melodifestivalen.

Och de har svårt att landa.

Förra året körade de till John Lundviks vinnarbidrag “Too late for love”. I år lyckades The Mamas charma tittarna ännu en gång och är ett steg närmare att återupprepa fjolårets succé – med sig själva i rampljuset.

Men Eurovision Song Contest i Rotterdam har de inte hunnit tänka speciellt mycket på än så länge.

– Nu är vi ett steg närmare. Då blir man “Oj, nu finns den chansen, som inte fanns för en timme sedan”, sade Loulou Lamotte direkt efter lördagens sändning.

Ändrar inget

Gruppen uppträder i ett avskalat nummer med sig själva och sina röster i fokus. De har inga planer på att ändra på något inför finalen på Friends arena.

– Nej. "If it ain’t broke, don't fix it", konstaterar Dinah Yonas Manna.

TT: Vad har ni för strategi inför finalen?

– Vi ska lita på alla runtomkring oss och inte oroa oss för någonting. Det är så många som bryr sig om oss och som har koll på vad vi behöver tänka på. Sedan ska vi skita i resten.

"Festa hela natten"

Efter sändningen berättade Robin Bengtsson att han drabbats av svaga knän och kallsvett över hela kroppen och att han aldrig varit så nervös i en Melodifestival tidigare.

Hur det kommer att kännas på Friends arena om en dryg månad vill han inte spekulera i.

– Det har jag inte hunnit tänka på än. Jag är bara så glad över att vara i final igen, säger han.

Nu hämtar han ny energi genom att vara med sina nära och kära och med att fira segern ordentligt. Flickvännen Sigrid Bernson hade blivit sjuk och var inte på plats i Linköping.

– Men nu kan hon vara med vid finalen, det ser jag fram emot, säger Bengtsson.

Skriver nya låtar

Efter succén med bidraget "Take a chance" i den första deltävlingen smider han redan planer på ny musik.

– Närmaste dagarna ska jag hem och chilla lite och så ska jag skriva en massa låtar. Jag ska snart åka på låtskrivarläger, säger han.

Några speciella förberedelser inför finalen har han inte. Efter publikens mottagande i Linköping känner sig Bengtsson trygg med både låten och framträdandet, säger han.

– Jag, Jimmy och grabbarna har skrivit en så bra låt och det syntes att jag hade grymt kul på scenen.

TT: Är det något du vill ändra på i bidraget?

– Det vet jag inte än, kanske något litet i så fall bara.

Fakta Fakta: Robin Bengtsson Född 27 april 1990 i Svenljunga. Bor i Stockholm. Slog igenom i "Idol" 2008 där han kom på tredje plats efter Kevin Borg och Alice Svensson. Har genom åren släppt en rad singlar och ep-skivor. Fick ett nytt genombrott i Melodifestivalen 2016 där han tävlade med bidraget "Constellation prize" som slutade femma i finalen. Ställde upp på nytt 2017 och gick hela vägen med bidraget "I can't go on". I Eurovision Song Contest i Kiev slutade han på femte plats. Visa mer...