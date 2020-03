The Mamas och Frida Öhrn på karantänfestival

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Skivbolaget Universal Music och teknikföretaget Bright anordnar tillsammans en karantänfestival, med flera stora svenska artister, för alla som har isolerat sig under coronavirusets framfart. Bland andra framträder Melodifestivalsvinnarna The Mamas, Frida Öhrn, Sandro Cavazza, Svea, Amwin, Jung och Hanna Ferm under festivalen som äger rum den 25 mars.

"För att minska spridningen av coronaviruset uppmanas många nu att stanna hemma. Men hur effektivt det än är, kan det också bli väldigt ensamt och tråkigt. I ett försök att fortsatt hålla människor hemma skapade vi därför Karantänfestivalen. Då Folkhälsomyndigheten inte gått ut med någon publikbegränsning online, är det öppet för alla som vill att gå med i vårt digitala publikhav", skriver Karantänfestivalen på sin webbplats.

Den som vill se artisterna spela anmäler sig med sitt namn och e-postadress för att kunna ta del av festivalens digitala plattform.