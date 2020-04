Foto: Michael Zorn/Ap

Det amerikanska rockbandet The Killers ska sända live på Instagram nästa helg. Det utlovas både hitlåtar och svar på frågor, som fansen uppmanas att ställa på Twitter redan nu, skriver Music News.com.

The Killers är albumaktuella senare i vår, om allt går som det ska släpps deras tredje album "Imploding the mirage" i maj. Plattan spelades in i Utah och låtarna är, enligt sångaren Brandon Flowers, synth-tunga.

Bandets sociala medier-möte med fansen ska äga rum lördagen den 18 april.