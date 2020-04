SVT sänder världsartistgalan "One world"

Foto: Brent N Clarke/AP/TT

Galan "One world: together at home" direktsänds över hela världen lördag den 18 april med artister som Billie Eilish, Elton John, Paul McCartney, Chris Martin och Lady Gaga. I Sverige sänder SVT evenemanget på SVT Play lördag den 18 april med start 02.00 på natten. Dagen därpå går programmet i repris i SVT1.

Coldplay-sångaren Chris Martin är initiativtagare till galan, som startade som ett upprop efter att coronavirusets spridning fått konserter, festivaler och andra evenemang att flyttas fram eller ställas in.

"One world: together at home" är ett samarbete med organisationerna Global Citizen och WHO med syftet att hylla världens sjukvårdspersonal och sprida glädje bland tittarna som uppmanas att stanna hemma. Det är inte en välgörenhetsgala med tydligt insamlingsfokus, men den som vill kan skänka ett bidrag till någon av organisationerna.