Svensktoppen: Hanna Ferm kliver upp i topp

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Hanna Ferm överraskar och intar förstaplatsen med sin Melodifestivalslåt "Brave". The Mamas, som förra veckan låg etta med vinnarlåten "Move", faller dramatiskt nog ned till listans tionde plats. Tredjeplatsen på denna Melodifestivalstunga lista delas av Anna Bergendahl och Dotter.

1. (7) Hanna Ferm: "Brave"

2. (8) Smith & Thell: "Goliath"

3. (5) Anna Bergendahl: "Kingdom come" och (3) Dotter: "Bulletproof"

5. (6) Victor Leksell: "Svag"

6. (2) Darin: "En säng av rosor"

7. (10) Nea: "Some say"

8. (4) Miss Li: "Komplicerad"

9. (Åt) Robin Bengtsson: "Take a chance"

10. (1) The Mamas: "Move"

Bubblare:

Håkan Hellström: "Tillsammans i mörker"

The Sounds: "Things we do for love"

Ludwig Hart: "A dream I keep returning to"