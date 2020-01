Svensk i Wuhan: Tar det dag för dag

Foto: Privat/TT

Den kinesiska mångmiljonstaden Wuhan har förvandlats till en spökstad. Efter larmet om utbrottet av coronaviruset är gatorna som vanligtvis myllrar av folk och trafik nu nästintill tomma.

De flesta butiker och restauranger är stängda i Wuhan i Kina. De enda som håller öppet är matbutiker och vissa närbutiker.

– Jag mötte någon enstaka person när jag gick till affären och bunkrade upp med mat och vatten. Trots att vi har munskydd när vi går ut så byter jag sida av vägen för att slippa komma i kontakt med folk som kan bära på coronaviruset, säger Johan Björnfot.

Han flyttade till elvamiljonersstaden Wuhan förra året för att jobba som hockeytränare. Att staden nu tros vara ursprunget för sjukdomen som sprider sig i Kina beskriver han som skrämmande.

– Det känns overkligt att det händer här där jag är, man tror inte att det sant det som sker, säger Johan Björnfot.

Rapporterar hur de mår

All trafik in till staden och kollektivtrafiken har stängts ner. Johan Björnfot berättar att han bara sett enstaka bilar och mopeder köra omkring i hans område. Även hockeyträningarna för Björnfots lag har ställts in.

– Dessutom stängde köpcentret där vi har vår träningsrink ner i går. Så även om vi skulle vilja spela, så går det inte.

Varje dag rapporterar laget in till varandra hur de mår och om de känner av symptom på virussjukdomen.

– Vi hade en i laget som kände av symptom, men som tur var visade det sig inte vara coronaviruset. Det var några jobbiga timmar att vänta och få reda på svar, säger Björnfot.

Nyårsfirande inställt

Även firandet av det kinesiska nyåret i Wuhan påverkas och har ställts in på grund av smittorisken.

– Folk här är givetvis ledsna över det, men de uppskattar samtidigt att myndigheterna tar virusutbrottet på allvar, säger Björnfot.

Han berättar att han själv tänkt mycket på risken att han själv kan smittas av viruset.

– Men samtidigt verkar det vara ganska svårt att smittas. De flesta som smittats har haft nära kontakt med varandra. Jag tar det dag för dag. När allt det här är över får jag se om jag stannar kvar i Wuhan eller inte, men det vill jag inte tänka på än, säger Johan Björnfot.