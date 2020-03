Supersviten lever – Hultström avgjorde

14 har blivit 15.

Djurgården putsade till klubbrekordet med raka hemmasegrar genom 3–2 mot redan klara serieledaren Luleå.

Linus Hultström avgjorde i förlängningen.

Jacob Josefson tog upp pucken på högersidan och såg Linus Hultström komma in med hög fart i Luleås zon.

Pass – och sedan small det bara till bakom gästerna målvakt David Rautio.

Med fullträffen i förlängningen putsade 27-åringen till Djurgårdens klubbrekord på antal raka hemmasegrar. Siffran som numera gäller: 15.

Saknade spelare

Klara seriesegraren Luleå meddelade redan efter segern mot Rögle att flera spelare skulle få ledigt från bortamötet med Djurgården.

Tränaren Thomas Berglund höll sitt ord.

Erik Gustafsson, Daniel Sondell, Petter Emanuelsson och Niklas Olausson lämnades utanför truppen. Dessutom fick målvakten Joel Lassinantti sätta sig på bänken och se på när Rautio vaktade målet i Hovet.

Trots att flera tunga namn saknades var det Luleå som inledde bäst och satte press på ett hemmastarkt Djurgården i matchens första powerplay.

Trycket varade dock inte länge.

För några minuter efter att Djurgården hade klarat av spelet i boxplay blev det desto mer spel framför Rautio, men det dröjde fram till 2.07 in i andra perioden innan matchens första mål prickades in.

Och det var Patrik Berglund – efter ett nytt starkt powerplay av Luleå – som klev in från utvisningsbåset, fick ett friläge och efter att ha missat första skottet lyfte han in returen till 1–0.

– Det var ett bra pass av Wandell (Tom). Jag var tvungen att missa första innan jag kunde peta in den. Det var skönt, sade han till C More.

– Det var bra att vi kunde döda av den och få en kasse direkt, men jag tycker ändå att vi gick ner oss och det är mycket som måste bli bättre till tredje.

Hultström avgjorde

Berglund, som gjorde sitt 14:e mål för säsongen, tyckte att Luleå "tävlade hårdare" och det blev synligt senare i andra perioden. Då hittade Jack Connolly Carl Mattsson med ett fint pass – och sedan satt pucken i målvakten Niklas Svedbergs vänstra kryss.

– Vi behövde det, sade Mattsson till C More.

Men målet räckte ändå inte.

I förlängningen – efter Manuel Ågrens 2–1 och Nils Lundkvist 2–2 – smällde Linus Hultström in 3–2 och därmed fortsätter Djurgården att ha greppet om en kvartsfinalplats.