Smitta på äldreboenden i Skåne

Foto: Andreas Hillergren/TT

Utvecklingen med smittspridningen av coronaviruset är fortsatt beskedlig i Skåne, men nu ser regionen en stigande trend med nyupptäckta fall.

Elva personer har konstaterade smittade på fyra äldreboenden i Region Skåne.

– Vi har sett ett fåtal äldreboenden som har konstaterade fall av covid-19. Det är en utsatt grupp och det är oerhört viktigt att man inte för in smittan på äldreboenden, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare, till TT.

Regionen har 378 konstaterade smittade fall och jämfört med andra regioner är smittspridningen betydligt beskedligare, säger Waldeck.

– Men vi ser under den senaste veckan en stigande trend med antalet nyupptäckta fall per dag. Den senaste veckan har vi i genomsnitt tolv fall per dag jämfört med sju per dag veckan innan, säger Mattias Waldeck.

Totalt vårdades under tisdagen 51 covid-19-patienter på skånska sjukhus, varav 14 i intensivvård. 16 personer har avlidit av sjukdomen.

Region Skåne fortsätter sitt arbete för att möta ett ökat vårdbehov av människor som smittats.

– Vi fortsätter i Region Skåne att bygga vår förmåga och att öka vår kapacitet, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Ett 70-tal som vårdats på sjukhus har tillfrisknat och skrivits ut.