Speljätten har teknikstrul – V75 skjuts fram

Foto: Noella Johansson/TT

Spelbolaget ATG har tekniska problem. Kunderna kan inte logga in på hemsidan och ATG håller nu på att göra felsökningar inför söndagens så kallade multijackpott där en ensam vinnare kan ta hem en historisk V75-vinst på minst 80 miljoner kronor.

– Det rådande läget just nu är att vi vet att kunder som går in på atg.se kan ha svårigheter att logga in, jag vet inte just nu om det är alla kunder, men vi utgår från det. Men jag vet att ombuden inte har problem med detta, det går att spela hos ombud vet jag. Vi jobbar för fullt för att lösa situationen så snabbt som möjligt, säger Camilla Filipsson, presschef på ATG, till Aftonbladet.

Nu skjuts V75-spelet upp minst en timme till klockan 17.20.

– Vi har tagit det här beslutet i samråd med Svensk Travsport och personal på banan, säger Camilla Filipsson till Aftonbladet.

– Vi börjar se små detaljer falla på plats för att lösa problemet, men därför har vi tagit det här beslutet att skjuta på V75-starten så att alla spelare ska hinna spela.