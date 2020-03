Silfverberg tvåmålsskytt vid Anaheimförlust

Foto: Alex Gallardo/AP/TT

Jakob Silfverberg och Rickard Rakell visade upp fint samarbete när Anaheim mötte Minnesota.

Rakell spelade fram till tre mål, varav Silfverberg gjorde två och Christian Djoos ett.

Jakob Silfverbergs och Rickard Rakells fina samarbete var i fokus vid presskonferensen efter Anaheims förlängningsförlust mot Minnesota.

– Jag och "Riko" försöker att röra på våra fötter och därmed hela tiden var nära varann för att ge stöd och skapa utrymme för varandra, säger Silfverberg.

Rickard Rakell noterades för tre assist, varav två till Jakob Silfverbergs mål. Silfverberg, som i och med målen har gjort 20 den här säsongen, inledde matchens målskytte drygt halvvägs in i första perioden. Slarvigt försvarsarbete från Minnesota gjorde att Rakell lyckades nå pucken i sarghörnet. Han passade snabbt in till Silfverberg, som stoppade pucken och sedan kvickt sköt in 1–0 via stolpen.

Rask blev målskytt

Minnesota svarade snabbt och kunde gå till periodvila med 2–1-ledning. Efter kvittering i andra perioden av Danton Heinon kunde Silfverberg ordna ledning igen med knapp fem minuter kvar av perioden, ännu en gång framspelad av Rakell.

– "Silvy" hade en het klubba i kväll, och jag försökte bara att hitta honom. Vi hade flyt att vi fick ihop det några gånger. Det ger oss självförtroende framåt. Det är något vi kan bygga vidare på, säger Rakell.

Men även denna gång kom Minnesota igen. Victor Rask gjorde sitt femte mål för säsongen när han knappt två minuter in i den tredje perioden kvitterade. Rask lyckades få fatt i pucken vid mittplan, skrinnade snabbt fram och avslutade på egen hand. Därefter lyckades Minnesota återigen ta ledningen.

Djoos första Anaheimmål

Men ytterligare ett fint svenskt samarbete räddade poäng åt Anaheim. Även denna gång var det Rakell och Silfverberg som hittade varandra. Men den här gången spelade Silfverberg fram till Christian Djoos, som fick göra sitt första mål i Anaheimtröjan, och sitt första för säsongen. Målet som innebar 4–4 kom i slutminuterna när Anaheim tagit ut målvakten och pressade på för kvittering. Resultatet stod sig till slutsignalen.

I förlängningen var det Minnesotas Kevin Fiala som fick avsluta. Fyra minuter tog det innan han satte det avgörande målet i powerplay, och matchen slutade därmed 5–4.

Landeskog het i Colorado

I mötet mellan Colorado och San Jose producerade Colorados lagkapten Gabriel Landeskog tre poäng (ett mål, två assist). Det innebär att svensken gjort 21 mål och 21 assist hittills under säsongen. Melker Karlsson gjorde sitt sjätte mål för säsongen åt San Jose, i en match som slutade 4–3 till Colorado.

När Columbus gästade Vancouver gav Emil Bemström bortalaget ledningen med sitt tionde mål för säsongen. Alexander Wennberg noterades för en assist till målet. Vancouvers Elias Pettersson fick in ett tröstmål i tredje perioden, hans 27:e för säsongen, men Columbus vann med 2–1.