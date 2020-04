SHL:s MVP: "Det är lite overkligt just nu"

Foto: Tommy Pedersen/TT

Årets mest värdefulle spelare i SHL?

Kodie Curran.

Coronapandemin stoppade SM-slutspelet.

Men inte SHL-galan.

Under en direktsänd tillställning på C More prisades spelarna och tränarna som bjöd på det lilla extra – av olika dess slag – under grundseriens 52 omgångar.

En av galans allra största vinnare: Rögles Kodie Curran, som utsågs till årets mest värdefulle spelare.

– Att få det här erkännandet är något som jag kommer att minnas under hela mitt liv. När man ser listan över spelarna som har vunnit det här priset... det är personer som jag har sett upp till, inte bara som spelare utan som människor också, säger han.

49 poäng

Den 30-årige kanadensaren utnämndes även till årets back. Det var från den positionen som han briljerade med sitt offensiva spel, samlade ihop 49 poäng (12+37) på 48 matcher och till slut bara var fem poäng bakom poängligavinnaren Marcus Nilsson, Färjestad.

Någon fortsättning i Rögle är dock inte aktuell, men Curran – som under säsongen även tilldelades Guldhjälmen – säger att han aldrig kommer att glömma vad SHL-klubben har gjort för honom sedan han anslöt från norska Storhamar inför säsongen 2018–2019.

Och han hoppas få återvända någon gång under karriären, och då leda klubben fram till ett SM-guld.

"Otroliga"

– De var helt otroliga för mig. Det är en bra organisation som tillåter en att nå sin fulla potential, de har tålamod och de jobbar med en varje dag, säger han.

– Jag hoppas få vinna ett guld med Rögle, men det kommer inte att bli nästa år. I stället får jag säga hej då till svensk hockey, åtminstone i ett år.

Vid sidan av Kodie Currans tunga priser, försvarade Luleås Thomas Berglund titeln som årets tränare.

Förklaringen till framgången: arbetet med de assisterande tränarna Henrik Stridh och Roger Kyrö.

– Vi har jobbat nära varandra och har ett otroligt bra samarbete och det tror jag är en viktig del till att bli framgångsrik, säger Berglund till C More.