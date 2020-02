Sandahl gör Hollywoodfilm om elitgymnast

Foto: Anders Wiklund/TT

Regissören och manusförfattaren Ronnie Sandahl har skrivit manus till kommande filmen "Perfect", om amerikanska elitgymnasten Kerri Strug. Nu kommer hans manus att filmatiseras, med Olivia Wilde ("Booksmart") som regissör. Ronnie Sandahl säger till Dagens Nyheter att han från början presenterade filmen som en kvinnlig "Tjuren från Bronx".

– Bakom ytan är det en oerhört tuff sport. Manliga boxare skulle inte klara av en vecka, säger han.

Filmen bygger på Kerri Strugs självbiografi ”Landing on my feet. A diary of dreams” och handlar om Strugs kamp för att ta medalj vid OS i Barcelona och Atlanta under 1990-talet. Ronnie Sandahl ser filmen som den sista i en trilogi om idrott, där "Borg" var den första och filmen "Tigrar", som han själv regisserar, är under produktion.