Så skriver utländsk press om Sveriges strategi

Foto: David Keyton/AP/TT

Den svenska strategin mot coronaviruset, ledd av Folkhälsomyndigheten, har den senaste tiden fått stor uppmärksamhet i utländska medier. "Experiment" och "rysk roulette" är några av orden som använts.

"Tar Sverige inte coronakrisen på allvar?" Så lyder rubriken till en artikel i den danska tidningen Politiken från den 18 mars.

Att Sverige gått en annan väg än de nordiska grannländerna och även utmärkt sig i ett internationellt perspektiv har uppmärksammats i stora medier över världen den senaste tiden.

Under lördagen publicerade The New York Times ett reportage med ingressen att världens blickar riktas mot Sveriges "oortodoxa" strategi, samtidigt som Norge, Danmark och Finland infört hårda restriktioner.

I texten konstateras att Sverige inte spelar ned allvaret av viruset. Men om man blickar in i ett café eller en restaurang i Stockholm kan folk ses, om än i mindre grupper, sitta och ta en fika eller beställa mat.

"Enormt experiment"

Den brittiska tidningen The Guardian rubriksatte den 23 mars en text med "Sveriges statsminister varnas för 'rysk roulette'-liknande strategi mot covid-19". Citatet kommer från matematikern Marcus Carlsson vid Lunds universitet som uttalar sig i en egen Youtube-video. Kritiken riktas mot Stefan Löfven (S) och statsepidemiolog Anders Tegnell om att mer fakta måste presenteras så att svenskarna förstår varför vissa smittskyddsåtgärder vidtas – och varför vissa inte.

Affärstidningen Financial Times konstaterar i en artikel från den 25 mars att Sverige skiljer sig från mängden genom att hålla grundskolor öppna. Tidningen citerar samt rubriksätter med epidemiologen Joacim Rocklöv som kallar den svenska taktiken "ett enormt experiment".

Under Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferenser har stundtals internationell press närvarat, däribland tysk tv som frågat om smittsamhet och vilka regler som förordas i svenska skidanläggningar. I Tyskland, där fler än två personer är förbjudna att träffas offentligt, beskrev tidningen Deutsche Welle den 24 mars Sveriges strategi som "avslappnad".

Andra rubriker i tysk dagspress har formulerats: "Världen står still, men inte Sverige" och "Hur länge kan Sverige hålla den liberala kursen?"

"Vi ser olika ut"

Anders Tegnell har återkommande fått frågan om varför Sverige utmärker sig i ett internationellt perspektiv.

– Strategin är egentligen densamma i alla länder, alla länder vill just nu att det här ska gå så långsamt som möjligt, sedan har man vidtagit åtgärder av diverse olika skäl: man har olika legal grund, olika traditioner. Vilka åtgärder som kommer visa sig effektiva är svårt att veta, har Tegnell svarat och fortsatt:

– Jag är inte helt övertygad om att vi någonsin kommer att veta helt och hållet vad som egentligen var effektivt, för väldigt många länder vidtar väldigt många åtgärder samtidigt. Det är väldigt svårt att överföra effekter mellan olika länder för vi ser ganska olika ut på många olika sätt.