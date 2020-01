Så döstädar du digitalt

Fakta

Facebook: Ger användarna möjlighet att själva välja vad som ska hända när de dör. Man kan antingen välja att kontot raderas efter döden, eller att det görs om till en minnessida. Det går även att välja ut en person som får tillgång till vissa funktioner för att sköta om minnessidan.

Instagram: Närstående kan begära att en avliden persons konto görs om till en minnessida, alternativt be att kontot raderas.

Twitter: Tidigare kunde anhöriga enbart begära att den avlidnes konto skulle raderas. Plattformen meddelade dock i höstas att ett sätt att omvandla ett konto till ett minneskonto ska tas fram.

Linkedin: Närstående kan begära att en avliden persons konto raderas.

Google: Via tjänsten "inactive account manager" kan du ställa in vad som ska hända med ditt konto om det blir inaktivt – det vill säga om du dör eller av någon annan anledning inte loggat in efter en viss tid. Bland valmöjligheterna finns att utse kontaktpersoner, som efter din död exempelvis kan få tillgång till din e-post eller ditt Youtube-konto.

Dropbox: Går ofta att nå via din dator om en närstående har tillgång till den. Företaget har dock också rutiner för hur anhöriga till en avliden person kan få tillgång till materialet på andra sätt.