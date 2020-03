Ränteras och börsfall i virusets spår

Foto: Kim Joo-sung/AP/TT

Börserna rasar och räntorna faller till de lägsta nivåerna i modern tid när virusoron fått ny fart.

Den amerikanska statsobligationsräntan, den tioåriga, har fallit med över 0,20 procentenheter bara det senaste dygnet, till rekordlåga 0,72 procent. Så låg har den aldrig varit, så långt det går att följa kurvorna bakåt i tiden.

– Marknaden börjar i högre grad prisa in ett scenario där coronaviruset får världsekonomin i recession, säger Elisabet Kopelman.

Stora evenemang ställs in, människor ställer in resor, flygbolag tvingas ställa in avgångar till allt fler destinationer, skolor stängs och människor isoleras i hemmen för att minska risken för smittspridning. I takt med att fler sådana åtgärder vidtas ökar risken för att ekonomin ska påverkas rejält.

– Den största risken mot ekonomin kortsiktigt är de åtgärder man vidtar för att begränsa spridningen. Där tvingas man till fler och fler sådana åtgärder, säger Elisabet Kopelman.

Räknar med räntesänkning

Inför börsöppningen i USA pekar terminshandeln på fortsatta rejäla ras på Wall Street.

Samtidigt faller börserna i Stockholm och övriga Europa med närmare tre procent. Även i Sverige och Tyskland nosar statsobligationsräntorna på rekordlåga nivåer.

Oljepriset följer med, 2–3 procent ned till knappt 49 dollar för ett fat Nordsjöolja.

– På räntemarknaden räknar man nu med att Fed i princip ska sänka tillbaka till de nivåer man hade under finanskrisen, säger Elisabet Kopelman.

Oro för spridning

Tidigare i veckan meddelade amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) en något oväntad räntesänkning mellan två ordinarie möten. Sänkningen med 0,5 procentenheter innebär en ränta i spannet 1,0–1,25 procent. Nu räknar marknaden med att räntan i slutet av året kommer att ligga betydligt lägre än så – på 0,25 procent, enligt Kopelman.

– Man följer den fortsatta spridningen av viruset. Å ena sidan har vi sett tecken på att situationen förbättrats i Kina. Å andra sidan finns en oro att det fortsätter att sprida sig i världen och att man inte vet vilka möjligheter man har att stoppa den fortsatta spridningen av epidemin, säger hon.

Samtidigt konstaterar hon att det än så länge synts relativt lite viruseffekter i ekonomisk data, förutom i sentimentsundersökningar. En kalldusch var dock statistik från den kinesiska tillverkningsindustrin för februari som kom tidigare i veckan. Det så kallade inköpschefsindex (PMI) brukar ses som en konjunkturmätare.

– Den stora varningssignalen var kollapsen i kinesisk PMI. Men utanför Kina har vi inte sett så stora konsekvenser ännu, säger Elisabet Kopelman.