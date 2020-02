Pelosi rev sönder Trumps tal

Foto: Alex Brandon/AP/TT

Donald Trump satte punkt för sitt tal till nationen, och tog emot kongressens applåder.

Då, bakom presidenten men framför alla tv-kameror, rev USA:s talman Nancy Pelosi demonstrativt sönder sin kopia av talet.

Donald Trump och Nancy Pelosi, USA:s president respektive talman för representanthuset, har enligt Pelosi inte pratat med varandra sedan i oktober. När Trump under natten till onsdag höll sitt årliga state of the union-tal förblev relationen frostig.

Först vägrade Trump skaka Pelosis utsträckta hand, sedan skulle hon i egenskap av talman introducera presidenten inför dennes tal. Den sedvanliga frasen "Jag har det höga privilegiet och distinkta äran att presentera USA:s president" blev kort:

– Kongressmedlemmar, USA:s president.

Under talet, där Pelosi tillsammans med vicepresident Mike Pence satt bakom Trump, sågs Pelosi sitta tyst och bläddra i papper.

Men handlingen som fick USA att hicka till kom när presidenten tackat för sig. Inför tv-kamerorna tog Pelosi upp sin papperskopia av talet och rev sönder det.

Vita huset var inte sena med att svara. "Det är det hon blir ihågkommen för" twittrade Vita husets officiella konto. Den Trumptrogne senatorn Lindsay Graham fyllde på samma medium i: "Att riva sönder talet kommer inte att riva upp alla presidentens framgångar".

Efter talet publicerade Pelosi på Twitter en bild där Trump vänder hennes utsträckta hand ryggen, och skrev: "Demokraterna kommer aldrig att sluta att sträcka ut handen för att få jobbet gjort. Vi kommer att hitta gemensam mark där vi kan, men stå på oss när vi inte kan det".