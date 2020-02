Otäck skada när Djurgården tog sjätte raka

Foto: Stefan Jerrevång/TT

Sjätte raka segern. Djurgården visar storform med en och en halv månad kvar till det kommande slutspelet. Senaste trofén: 1–0 mot Brynäs borta.

Djurgårdens nuvarande segersvit inleddes den 16 januari med 3–2 vinst hemma mot Linköping. Därefter har Djurgården plockat treor mot Malmö hemma, Leksand borta, Örebro hemma, Frölunda hemma samt under lördagskvällen nu även Brynäs borta.

En fin svit som man måste gå tre år tillbaka i klubbens historia för att matcha.

Då, mellan den 23 februari och 9 mars 2017, vann Djurgården sju raka matcher varav tre vid full tid, tre efter förlängning och en efter straffar. En svit och fin slutspurt på säsongen som tog Stockholmslaget till åttondelsfinal där man dock åkte ut mot Färjestad.

Den här vintern ser ut våren ut att bli desto roligare för fansen.

Visade styrka

Djurgården ligger redan nu på en av direktplatserna till slutspelet och visade återigen styrka mot Brynäs i en match som var fartfylld framåt men också präglad av tajt försvarsspelen bakåt från båda lagen.

Segermålet (1–0) gjordes i spel fem mot fyra efter 8.51 av tredje perioden.

Målet, ett dragskott av Michael Haga utifrån långsidan i höjd med tekningscirkeln, som kan ha styrts in av Sebastian Strandberg, godkändes efter videokoll och blev matchens enda då målvakten Niklas Svedberg höll sin femte nolla för säsongen.

En tung förlust för Brynäs som även fick se sin back Marcus Ersson skadas otäckt med en dryg kvart spelad av första perioden.

Fördes till sjukhus

Olyckan hände när 22-åringen höll fram klubban för att förhindra Jacob Josefsons framfart mot lagkamraten Samuel Ersson i Gävlelagets mål varpå Djurgårdskaptenens skridskor flög rätt upp i ansiktet på Marcus Ersson som blev liggande på isen i en allt större blodpöl.

Brynäsbacken fick snabbt hjälp och kunde efter en stund lämna isen på egna ben med en handduk som ett förband mot ansiktet innan han fördes till Gävle lasarett för vård.

– Jag uppfattar först inte vad som händer men sedan när jag ser att han blöder så är det väldigt läskigt men jag hoppas han mår bra, sade Josefson till C More i pausintervjun.

Det var när denna text skrevs oklart hur illa det har gått för Marcus Ersson.

Brynästränaren Mikael Holmqvist hade inte hela bilden under matchen men berättade under andra periodpausen för C More att den sylvassa skridskoskenan kommit åt Ersson ”runt ögat men oklart var”.

Rättelse: I en tidigare version uppgavs felaktigt att Marcus och Samuel Ersson är syskon.