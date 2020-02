Omgjord "Sonic" bäddade för succé

Fakta

"Monster hunter": Paul WS Anderson fortsätter att göra film av spel. Efter "Mortal kombat" och "Resident evil" ger han sig nu på "Monster hunter". Premiär i höst.

"Resident evil": I januari rapporterade bland annat "Deadline" att en tv-serie baserad på de japanska skräckzombiespelen är på väg till Netflix.

"The division": Svenska Massives "The division" blir antagligen det första svenskutvecklade spelet att filmatiseras. Netflix har rättigheterna, Jake Gyllenhaal och Jessica Chastain har huvudrollerna och för regin står David Leitch.

"Uncharted": Senaste Spindelmannen Tom Holland spelar en yngre Nathan Drake, som ska visa hur han mötte sin följeslagare Sully och blev äventyrare. Projektet har stött på problem, och en lång rad olika regissörer har lämnat det.

"Tomb raider 2": Alicia Vikander väntas återvända till rollen som Lara Croft i en uppföljare som är tänkt att ha premiär 2021.

"Alan Wake": Finländska "Alan Wake" är under utveckling, rapporterade Variety 2018. Sedan dess har det dock varit rätt tyst.

"Just cause": Svenska Avalanche har skapat "Just cause", där "John Wick"-skaparen Derek Kolstad ska skriva manus till en film. Enligt uppgifter förra året var den tänkt att börja spelas in i år.