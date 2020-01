Ny värmevåg slår mot Australien

Foto: Rick Rycroft/AP/TT

En ny värmebölja har dragit in över delstaten South Australia, som väntas svepa in över brandhärjade Victoria och New South Wales i helgen.

Hettan och torra vindar befaras öka intensiteten i terrängbränderna i de delstaterna, där totalt fler än 80 bränder fortfarande härjar.

– Vi har haft fördelen av vissa dämpande, godartade förhållanden under de senaste dagarna. Men som vi hört kommer det att bli varmt och torrt, säger Andrew Crisp vid Victorias räddningstjänst.

Han uppmanar folk att inte vänta tills de ser rök eller eld innan de tar skydd. Efter hettan kommer mer ostadligt väder, med regn som kan dämpa bränderna, men som också riskerar att ställa till med plötsliga översvämningar.