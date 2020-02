Nu är den här – Billie Eilishs Bondlåt

Foto: John Locher/AP/TT

Den amerikanska popstjärnan Billie Eilishs låt till den kommande James Bond-filmen är nu ute.

"No time to die", en avskalad pianoballad om olycklig kärlek som avslutas i ett bombastiskt crescendo, är ett samarbete mellan Eilish och hennes bror och producent Finneas O'Connell. Johnny Marr hoppar in på gitarr och Hans Zimmer bidrar med orkesterarrangemang.

18-åriga Eilish är den yngsta artisten genom tiderna att göra en låt till en Bondfilm. Tidigare har bland andra Nancy Sinatra och Madonna gjort ledmotiv till filmerna.

Filmen "No time to die", med Daniel Craig i huvudrollen, kommer till svenska biografer den 3 april.