New Hampshire-valet i gång – Klobuchar leder

Foto: Paul Hayes/AP/TT

Det lilla samhället Dixville Notch i norra New Hampshire var som vanligt först ut. Under pompa och ståt lade de fem väljarna sina valsedlar i en trälåda, och blev därmed först i USA att rösta i ett demokratiskt primärval.

Ceremonin skedde strax efter midnatt och den första rösten som räknades gick något förvånande till New Yorks förra borgmästare Mike Bloomberg. Bloomberg ställer egentligen inte upp i New Hampshire, utan har planerat att ge sig in i primärvalskampen senare. Hans namn hade dock skrivits in på valsedeln.

När alla rösterna i Dixville Notch samt de närliggande byarna Millsfield och Hart's Location nära gränsen till Kanada – som också röstar under de tidiga nattimmarna – räknats stod dock Minnesotasenatorn Amy Klobuchar som vinnare.

Klobuchar fick totalt åtta röster av de knappt trettio som kastades. Efter henne kom Vermontsenatorn Bernie Sanders och Massachusettssenatorn Elizabeth Warren, som båda fick fyra röster, enligt amerikanska medier. Övriga presidentaspiranter fick mellan en och tre röster vardera.

Vallokalerna i övriga New Hampshire öppnar senare, de första dörrarna slås upp klockan sex på morgonen (12 på dagen svensk tid).