Netflix gör säsong två av "Love is blind"

Foto: Netflix/AP/TT

Under några veckor i vintras var "Love is blind" på många människors läppar. Nu har Netflix bestämt att det blir en säsong två av realityserien där par dejtar utan att se varandra, vilket leder till förlovning och i vissa fall bröllop, rapporterar Vulture.

Serien spelades in 2018 men hela säsongen hamnande inte på Netflix förrän i början av 2020. När nästa säsong kan börja spelas in är oklart, då coronavirusets smittspridning gjort att de flesta tv-inspelningar skjutits upp. Netflix har dock öppnat upp onlineansökningarna både för "Love is blind" och för den mindre uppmärksammade realityserien "The circle".

Den nya säsongen av "Love is blind" letar efter deltagare främst från Chicago. I första säsongen var samtliga medverkande bosatta i Atlanta.