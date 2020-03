Nederländerna stoppar flyg från Spanien

Foto: Peter Dejong /AP/TT

Regeringen i Nederländerna har beslutat att stoppa samtliga passagerarflyg in i landet från Spanien. Stoppet gäller åtminstone till den 4 april och avsikten är att försöka få stopp på coronavirusets framfart.

Regeringen meddelar samtidigt att undantag kommer att göras för resor där nederländare ska flygas hem samt för medicinsk personal.

All trafik till flygplatserna i New York och Philadelphia stoppades av den amerikanska flygmyndigheten FAA under en period på lördagen. Orsaken var att en provanställd vid flygledningen i New York testat positivt för viruset.

Under den gångna veckan har FAA tvingats ställa in eller pausa upp till 2 000 flygningar på olika håll i USA på grund av coronaviruset.

Det statligt ägda flygbolaget Emirates airlines i Förenade arabemiraten, tillkännagav på lördagen att bolaget ställer in turer till ytterligare ett dussintal destinationer. Bolaget har sedan tidigare ställt in ett stort antal rutter på grund av coronaviruset, totalt 111 stycken, enligt Reuters.

I fredags rapporterade Förenade arabemiraten om landets två första dödsfall till följd av viruset.