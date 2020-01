Mumie höjer rösten – 3 000 år efter sin död

Foto: Leeds Teaching Hospitals/Leeds Museums and Galleries/TT

Han har varit tyst i 3 000 år. Men nu hörs den mumifierade egyptiska prästen Nesyamuns stämma från graven. Det handlar dock inte om en dålig skräckfilmsrulle – utan om ett seriöst projekt från forskare i Storbritannien.

För omkring 3 000 år sedan sjöng och mässade prästen Nesyamun i tempelstaden Karnak i Thebe. Men när han gick bort i 50-årsåldern – vilket enligt experter kan ha berott på en allergisk reaktion av ett insektsbett – tystnade också hans ritualer.

Men med hjälp av röntgen, ett elektroniskt struphuvud och 3D-skrivare har en grupp forskare lyckats avbilda Nesyamuns stämband och tagit fram ett exempel på hur prästen ungefär kan ha låtit.

Lång vokal

Den som hade hoppats på ett färgstarkt röstprov kommer dock kanske att bli besviken. Forskarnas ljudfil består nämligen bara av ett utdraget "äääähh".

I studien, som har publicerats av tidskriften Scientific Reports , beskriver författarna hur tekniken endast tillät dem att producera ett ljud. De tycker att det låter som en blandning av vokalerna i de engelska orden "bed" och "bad". Förhoppningen är dock att forskningen i framtiden ska göra det möjligt att återskapa hela ord och meningar.

Den kusliga vokalen är dock ingen exakt återspegling av Nesyamuns stämma.

"Verklighetstroget"

Mumiens tunga har nämligen förlorat mycket av sin volym under årens lopp. Forskaren David Howard från Royal Holloway, University of London tycker ändå att man har lyckats skapa ett verklighetstroget ljud givet förutsättningarna. Men det är främst en spegling av hur Nesyamun låter mumifierad i sin kista – och inte från hans glansdagar i Karnak.

– Han kan verkligen inte prata just nu, säger Howard till The New York Times.

– Men jag tror att det är fullt möjligt att en dag skapa ord som är så nära som vi kan komma när det gäller hur han skulle ha låtit.

Öron-, näsa- och halsspecialisten Rudolf Hagen vid universitetssjukhuset i tyska Würzburg är dock skeptisk. Han deltog inte själv i studien, men menar att framstående medicinska experter kämpar hårt med att ge levande människor med allvarliga thoraxproblem en röst, skriver nyhetsbyrån AP.