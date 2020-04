Modochefens kritik: Gynnar bara SHL

Fakta

De här spelarna har lämnat Modo hittills: Erik Hanses, mv, klubb ej klar, Victor Berglund, b, Luleå, Tom Hedberg, b, klubb ej klar, Jonathan Johnson, f, Skellefteå, Patrik Karlkvist, f, Vasa Sport, Mathias From, f, klubb ej klar, Joakim Hagelin, f, do, Henrik Björklund, Bik Karlskoga, Kim Rosdahl, f, Oskarshamn, Fredrik Olofsson, f, do, Adam Tambellini, f, Rögle.

Klara nyförvärv: Gustav Olhaver, f, Tingsryd, Filip Sveningsson, f, Oskarshamn.